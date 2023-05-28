2023/05/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - صلاح الدين
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أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين ،اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق مدير صحة صلاح الدين الأسبق.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "حكما بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق مدير صحة صلاح الدين الأسبق عن جريمة إضراره بالمال العام".
وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس 4 سنوات بحق مدير صحة تكريت السابق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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