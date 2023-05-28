الحبس الشديد بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري بالموصل

2023/05/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم السبت، ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق موظفة تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الموصل لقيامها بالتلاعب والتزوير في جنس العقارات في الموصل/ الزهور.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المجرمة التي تعمل معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل/ الزهور قامت بالتلاعب والتزوير في العقارات من خلال تغيير جنس العقار وجعله من ارض زراعية الى ارض عقارية او من خلال تزوير معاملة بيع للعقار لقاء حصولها على مبالغ مالية".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمة تأتي استنادا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

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