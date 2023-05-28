على الصفحات الأولى.. رسائل تركية

2023/05/28 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش تركيا، الأحد، "يوم التغيير الأكثر جذرية" بحسب وسائل إعلام ومراقبين، ويرتبط ذلك بما ستقبل عليه البلاد بعد الثامن والعشرين من شهر مايو، سواء إن فاز مرشح التحالف الحاكم، رجب طيب إردوغان، بكرسي الرئاسة أو منافسه المعارض، كمال كليتشدار أوغلو.

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