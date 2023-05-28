عثرة بسيطة قد تسبب لك مشكلة كبيرة.. كيف تحافظ على قوة العظام مع التقدم بالسن؟

2023/05/28 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادرًا ما ترافقه أعراض، ولا يعرف الكثيرون أن لديهم إصابة بهشاشة العظام حتى تنكسر إحدى العظام بعد سقوط بسيط أو عثرة.

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