الحبس أربع سنوات بحق مدير صحة تكريت الأسبق

2023/05/28 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأحد، حكما بالحبس أربع سنوات بحق مدير صحة تكريت الأسبق.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير صحة تكريت الأسبق عن جريمة إضراره بالمال العام”.

وأضاف البيان، أن “الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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