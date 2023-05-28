جنايات الرصافة: احكام بالحبس الشديد بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل 

2023/05/28 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الرصافة ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق موظفة تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الموصل لقيامها بالتلاعب والتزوير في جنس العقارات في الموصل/ الزهور.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المجرمة التي تعمل معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل/ الزهور قامت بالتلاعب والتزوير في العقارات من خلال تغيير جنس العقار وجعله من ارض زراعية الى ارض عقارية او من خلال تزوير معاملة بيع للعقار لقاء حصولها على مبالغ مالية”.

وأضاف أن “الاحكام بحق المجرمة تأتي استنادا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه”.

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