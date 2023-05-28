وزير الداخلية يصدر حزمة توجيهات لموقع تسجيل التاجيات

2023/05/28 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بهدف الإطلاع بشكل ميداني على سير العمل، زار وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مديرية تسجيل المركبات وإجازات السياقة، مجمع تسجيل الكرخ /٢ التاجيات.إذ تابع سيادته إنجاز معاملات المراجعين، وآليات ومراحل العمل، كما التقى بالمواطنين، واستمع الى آرائهم حول أداء العاملين في هذا المجمع والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز معاملاتهم، موجهاً بوضع مرشدين للمواطنين داخل الموقع وان يتم التعامل مع المراجعين بإنسانية، مؤكداً على أن يذكر الجميع إننا حكومة خدمات ويجب أن نعمل على تقديمها للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والابتعاد عن الروتين، والاعتماد على الطرق الحديثة والفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط المعدة لمديرية المرور العامة، مجدداً تأكيدات سيادته حول تمديد تسجيل دراجات ( التكتك) لمدة شهر

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