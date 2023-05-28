سيناريوهات تأهل العراق في مونديال الشباب

2023/05/28 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه منتخبنا الشبابي نظيره الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

وفيما يلي سيناريوهات تأهل العراق في كأس العالم للشباب:

فوز العراق على إنكلترا 7-0

خسارة تونس أمام الأوروغواي 0-4

تعادل فرنسا والهندوراس

ويحتل منتخبنا الشبابي المركز الأخير في المجموعة الخامسة من دون نقاط.

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