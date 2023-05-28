مقتل شخصين في

2023/05/28 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أوكرانيا، الأحد، أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي في فبراير 2022.

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