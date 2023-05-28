2023/05/28 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ،اليوم الأحد، أن تحالف إدارة الدولة سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد من مشروع قانون الموازنة.وقالت النائبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا..



اجتماع لإدارة الدولة لبحث تعديلات المالية النيابية على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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