2023/05/28 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، توجيهات لموقع تسجيل المركبات في التاجيات. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بهدف الإطلاع بشكل ميداني على سير العمل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يصدر عدة توجيهات لموقع تسجيل التاجيات المركز الخبري الوطني.

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