أوكرانيا تعلن تدمير 52 مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا ليلا وسقوط قتلى وجرحى بكييف

2023/05/28 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام، الأحد، إن القوات الأوكرانية دمرت 52 طائرة مسيرة إيرانية من طراز (شاهد)، أطلقتها روسيا خلال الليل، وأضاف المنشور أنه تم إطلاق 54 طائرة مسيرة.

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