2023/05/28 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش

الإسرائيلي يستخدم منطادا في منطقة

الجليل لرصد دخول أي طائرة عبر الحدود.

واصفة المنطاد بـ"الأكبر" في العالم،

حيث يبلغ طوله 117 مترا ويزن عدة أطنان

ومزود بكاميرات خاصة و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عبرية: إسرائيل تراقب الأراضي الأردنية والسورية والعراقية واللبنانية بمنطادٍ متطور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة عبرية: إسرائيل تراقب الأراضي الأردنية والسورية والعراقية واللبنانية بمنطادٍ متطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).