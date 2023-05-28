رئيس الوزراء يزور الموارد المائية و يجتمع مع هيئة الرأي فيها

2023/05/28 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع

السوداني ،اليوم الأحد، وزارة الموارد

المائية وعقد اجتماعاً لهيئة الرأي

فيها.





و قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، في بيان مقتضب تلقته المطلع،

إن:"رئيس مجلس الوز

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