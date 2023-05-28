المرور: مشروع توحيد اللوحات سيرى النور في القريب العاجل

2023/05/28 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن قرب اطلاق مشروع توحيد اللوحات، فيما أشارت إلى عدم وجود توقف في النظام.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بتوجيه وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومتابعة ميدانية من مدير المرور العام، تسعى المديرية جاهدة لتنشيط وتحديث النظام المروري وفق الأنظمة العالمية الحديثة".

وأضاف القيسي، أن "مشروع اللوحات المرورية الموحدة سيرى النور في القريب العاجل، وستصبح جميع اللوحات موحدة من الشمال إلى الجنوب".

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