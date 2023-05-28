لليوم الثاني توالياً.. أصحاب

2023/05/28 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتجاجاً على نقل مكان عملهم

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بغداد اليوم -

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