صور.. بابا الفاتيكان يلتقي شخصية سعودية رفيعة

2023/05/28 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت شبكة "The Saudi Post" الإخبارية الإلكترونية السعودية بأن البابا فرنسيس يستضيف، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى.

وكتبت الشبكة في صفحتها على "تويتر": بابا الفاتيكان فرنسيس يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيح محمد العيسى.

وأضافت: "يبحثان معا القيم المشتركة ومواجهة التطرف الديني والفكري".

المصدر: روسيا اليوم

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