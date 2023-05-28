2023/05/28 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، رسالة شكر لشيوخ ووجهاء عشائر العراق فـي المحافظات كافة.وذكر المكتب الخاص بالصدر في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الصدر يوجه بالشكر والتقدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة شكر من مكتب الصدر لشيوخ ووجهاء عشائر العراق في المحافظات كافة المركز الخبري الوطني.

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