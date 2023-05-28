2023/05/28 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة؛ جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 6 سـنوات لمـدير عـام في وزارة الـتجارة المركز الخبري الوطني.

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