رفض نيابي للضغوطات على اللجنة المالية وتأييد لموقفها تجاه الإقليم

2023/05/28 | 13:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب فالـح الخزعـلي :- نرفض اي ضغوط تمارس على اللجنة المالية ونؤيد موقفها تجاه نفط الاقليم والذي يجب ابعاده عن الاتفاقات السياسية فالـح_الخزعـلي :- قدمنا شكوى أمام القضاء ضد حكومة الاقليم التي باعت ١٦٠ مليون برميل إلى إسرائيل بين عامي ٢٠١٤ – ٢٠٢٠ بحسب وثائق شركة سومو أحدى تشكيلات وزارة النفط فالـح_الخزعـلي :- نطالب بفتح […]

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