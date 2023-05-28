مدير مطار أربيل يرد

2023/05/28 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

ردت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الأحد، على الاتهامات التي تم توجيهها للمطار من قبل نواب وسياسيين كرد بوصفه ممرا للمخدرات والمواد الممنوعة.

مدير المطار أحمد هوشيار أطلق عبر لـ(بغداد اليوم)، "تحديا لأي نائب أو سياسي يوجه اتهاما للمطار بأن يأتي بدليل واحد على هذه الاتهامات كونها لاصحة لها، وتابع بل على العكس من ذلك حيث أن هؤلاء الذين يتهمون المطار دائما ما نلقي القبض على شاحنة مخدرات ومواد ممنوعة عائدة لهم".

وأضاف أن "مطار أربيل يتبع أعلى المعايير لضمان السلامة الأمنية، كما نال على أعلى الشهادات في التصنيف الدولي، والإجراءات الموجودة لدينا هي غير موجودة في مطارات العراق".

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