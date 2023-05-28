قيادة العمليات المشتركة تعلن نتائج اليوم الأول للمرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق

2023/05/28 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، العثور على (25) وكرا ونفقين للإرهابيين و(7) عبوات ناسفة وقنبرة هاون عيار 28 ملم وتدمير نقطة رصد ودراجة نارية في ديالى وطوزخرماتو وكركوك.

وذكر بيان للقيادة،، أنه” بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة للمرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق، وبالاستناد إلى معلومات استخبارية، لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية، في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم، فقد تم العثور على (25) وكرا ونفقين للإرهابيين (7) عبوات ناسفة وقنبرة هاون عيار 28 ملم وتدمير نقطة رصد ودراجة نارية، في ديالى وطوزخرماتو وكركوك”.وأضاف البيان، أن” العملية شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي، بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مديرية الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الأخرى، بحضور رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، وحضور ميداني لقادة العمليات والفرق وآمري المحاور، من خلال تفعيل نوعي وحيوي للمقرات الجوالة، التي تم افتتاحها في أماكن متقدمة بحضور ممثلي كل الوزارات والقيادات الأمنية”.ونوهت قيادة العمليات المشتركة، بأن” العمليات الاستباقية التي تقوم بها قطعاتنا الأمنية البطلة في قواطع المسؤولية، كانت ذا أثر نوعي واستراتيجي بالغ الأهمية على سير العمل الأمني وديمومة الاستقرار والأمن في مدننا التي تعشق الحياة، وما زالت المرحلة مستمرة”.

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