2023/05/28 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت في مستشفى عراقي ..طفلة عراقية تدخل المستشفى ولم تخرج منه | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصلت في مستشفى عراقي ..



طفلة عراقية تدخل المستشفى ولم تخرج منه | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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