2023/05/28 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، سيد رسول موسوي، يجب أن...

ظهرت المقالة إيران: أي صراع مع أفغانستان..



خسارة استراتيجية للبلدين أولاً على المسلة.

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