2023/05/28 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية السنية في الانبار و البوعيثة و نينوى...

ظهرت المقالة صراع الحلبوسي والخنجر يتوسع الى دائرة العشائر و مؤسسات الدولة..



والعيساوي يراقب أولاً على المسلة.

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