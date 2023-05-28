الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط الجنوب

2023/05/28 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، بالإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة.

وذكرت المديرية، في بيان “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات البصرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج الاول لواء الثامن والتسعين وبعد البحث والتفتيش والمطاردة تم إلقاء القبض على المتهم خلال ( 4 ساعات ) الذي قام بعملية خطف وقتل للمجني عليه الذي كان يعمل موظف في شركة نفط الجنوب”.

وأضافت، أن “الجاني قام بعد الاختطاف برمي المختطف أربع اطلاقات نارية، مما أدى إلى قتله بالقرب من جسر سيد نور في منطقة الضواعن التابعة إلى ناحية النشوة قضاء الدير”، مبينة: “تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً”.

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