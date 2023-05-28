وزير الدفاع الإيراني: لا قيود لدينا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية

2023/05/28 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، أن إيران ليس لديها أي قيود على تصدير واستيراد المعدات العسكرية، وهي على اتصال بجميع الدول وستواصل هذه العلاقة بقوة، بحسب ما نقلت عنه وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية.

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