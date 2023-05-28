عملا بالتفخيخ والقنص.. الإطاحة بإرهابيين

2023/05/28 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، الإطاحة بإرهابيين "خطرين" في محافظة نينوى.

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