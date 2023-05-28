خلال 4 ساعات.. الإطاحة بمنفذ جريمتي خطف وقتل في البصرة

2023/05/28 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاطاحة بمنفذ جريمتي خطف وقتل في محافظة البصرة.

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