كاميرا ترصد مشهدا مفزعا داخل حافلة ركاب بسبب جدال حول الأجرة.. شاهد ما حدث

2023/05/28 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مفزع رصدته كاميرا مراقبة داخل حافلة ركاب في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة النقل بمنطقة شارلوت ما حدث عندما وقع جدال بين أحد الركاب وسائق الحافلة، ومن خلال التسجيل يمكنكم رؤية السائق والراكب يتجادلان قبل أن يسحب كل منهما سلاحه ليبدا بعدها تبادل لإطلاق النار داخل الحافلة التي تقل عددًا من الركاب، ولحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى رغم خطورة الموقف.

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