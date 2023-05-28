2023/05/28 | 14:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XieRA3Nln2M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير قبيلة جميلة: "الزعيم الفاسد" تخلى عن حاشيته الفاسدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير قبيلة جميلة: "الزعيم الفاسد" تخلى عن حاشيته الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).