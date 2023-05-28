2023/05/28 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HA2Wpm8JEiw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. مراقبون يعتبرون الإخلال بالاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد خطوة نحو تأزيم الوضع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. مراقبون يعتبرون الإخلال بالاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد خطوة نحو تأزيم الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).