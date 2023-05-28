صحيفة أمريکية: نحن بحاجة إلی العلماء الصينيين

2023/05/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أکدت صحيفة (New York Times) الأمريکية أن

المجتمع العلمي الأمريكي بحاجة إلی

العلماء الصينيين شاء أم أبی.

واستهل دان مورفي، المدير التنفيذي

السابق لمركز فيربنك للدراسات الصينية

بجامعة هارفارد، مقاله بأ

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