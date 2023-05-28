2023/05/28 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر طبي، اليوم الاحد، غرق مراهق في احدى مسابح مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، أن "مراهقا عمره قرابة 15 سنة غرق في احدى مسابح مدينة بعقوبة اثناء اللهو مع رفاقه، لافتا الى ان الصبي من اهالي قضاء الخالص شمال بعقوبة وفقا للمعلومات".

واضاف، أن" 9 حالات غرق سجلت خلال الثلث الاول من العام الحالي في ديالى اغلبهم لاشخاص دون الـ 30 سنة"، مشيرا الى انه "ومع تصاعد درجات الحرارة سيكون الاقبال متزايد للسباحة في الانهر والجداول ما يؤدي الى تسجيل حالات اخرى".

وتسجيل محافظة ديالى من 20-25 حالة غرق سنويا اغلبهم في الانهر الكبيرة خاصة نهر ديالى حسب الاحصائيات الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراهق يقضي غرقاً في ديالى.. سجل الحوادث يبلغ 9 حالات في 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراهق يقضي غرقاً في ديالى.. سجل الحوادث يبلغ 9 حالات في 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).