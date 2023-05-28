2023/05/28 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فند النائب المستقل كاظم الطوكي، اليوم الأحد، تصريحات بشأن وجود عجز مالي حقيقي في موازنة 2023.

وقال الطوكي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الموازنة تم اعداده على اول شهر من السنة، واقراره والعمل بهذا القانون سيكون نهاية الشهر السادس، ولهذا العجز المالي سيكون في القانون مجرد رقم تقديري ووهمي ولا يوجد عجز حقيقي".

وبين ان "قانون الموازنة سيكون خالي من أي عجز، ولم يتم الاقتراض من أجل العمل ببنود الموازنة، خصوصاً ان التخصيصات المالية الكبيرة في الموازنة هي لدفع الرواتب".

وأكد الطوكي ان رواتب الموظفين جميعها مؤمنة ولا مخاوف من أي عجز مالي حقيقي خلال السنة الحالية".

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها تعمل على تقليل العجز في موازنة 2023 عبر تقليل النفقات، فيما بينت انها ذاهبة باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير ضرورية وحذفها".

ولفتت الى أنها "ستضع آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي".

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