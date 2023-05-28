النتيجة لن تتأخر.. ماذا ستفعل

2023/05/28 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات قليلة وتبدأ "الهيئة العليا للانتخابات" في تركيا عملية فرز الأصوات التي يواصل المواطنون الأتراك الإدلاء بها منذ صباح الأحد، لاختيار اسم رئيسهم الثالث عشر.

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