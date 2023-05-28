النزاهة: استقدام مدير هيئة استثمار كركوك الأسبق بتهمة اقتراف مخالفات

2023/05/28 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في مُحافظة كركوك؛ إثر تهمٍ تتعلَّق بمُخالفاتٍ، والتسبُّب بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لهيئة استثمار كركوك الأسبق؛ على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بمنح إجازةٍ استثماريَّـةٍ،وحصول تجاوزٍ على عقاراتٍ تعودُ لوزارة الماليَّة.

وأردفت إنَّ أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة بحقِّ المُتَّهم الذي يشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة البحث والتطوير في هيئة التصنيع الحربي؛ جاء مُستنداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

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