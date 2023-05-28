الحكيم يلتقي السيسي في مصر

2023/05/28 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الأحد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الحكيم، في بيان مقتضب “في مستهل زيارتنا إلى جمهورية مصر العربية التقينا اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

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