2023/05/28 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



امانة بغداد تدشن إنارة أشجار النخيل في شارع حيفا وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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