2023/05/28 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استقدام مدير هيئة استثمار كركوك الأسبق بتهمة اقتراف مخالفات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم مدير هيئة أستثمار كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستقدم مدير هيئة أستثمار كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستقدم مدير هيئة أستثمار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).