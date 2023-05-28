2023/05/28 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tMDD8N0GyPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محاولات لـ"استهداف الأمن القومي الكردي" #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محاولات لـ"استهداف الأمن القومي الكردي" #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).