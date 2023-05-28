الثلاثاء المقبل.. إنطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين جواً والبرية الجمعة

2023/05/28 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ،اليوم الاحد، موعد تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مطار بغداد الدولي سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث أنهت الهيئة كامل استعداداتها لإنجاح عملية التفويج الجوي".

وأضافت، أن "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الستة بغداد – النجف الأشرف – البصرة - كركوك – أربيل – السليمانية، وبواقع نحو ٥ رحلات يوميا".

وأشارت الهيئة الى أن "موعد انطلاق أولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتبارا من يوم الجمعة الثاني حزيران المقبل".

واوضحت ان" الهيئة جهزت ٦٧١ حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما أنهت الاستعدادات الأمنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري".

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