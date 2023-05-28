مستشار الأمن القومي العراقي يزور طهران غداً ويلتقي مسؤولين إيرانيين

2023/05/28 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي

الجديد"، اليوم الأحد، عن أنّ مستشار

الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،

سيجري في طهران لقاءات مع المسؤولين

الإيرانيين، غداً الاثنين، لمناقشة

تطورات أمن الحدود، وتقييم

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