2023/05/28 | 15:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد...

ظهرت المقالة مدير هيئة استثمار كركوك الأسبق يتسبب بالتجاوز على عقارات للدولة أولاً على المسلة.

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