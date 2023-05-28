وزارة الكهرباء العراقية: بدء الربط مع الأردن في يوليو المقبل

2023/05/28 | 15:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة بدءا من مطلع يوليو/تموز المقبل، ضمن جهود لحل أزمة شح الطاقة الكهربائية في البلاد خلال فصل الصيف.

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