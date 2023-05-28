رفع سقف الدين الأميركي.. أهم بنود الاتفاق قبل التصويت المنتظر

2023/05/28 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن ماكارثي التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لرفع سقف الدين، ما يبعد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة

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