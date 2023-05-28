أول تعامد للشمس على الكعبة في 2023.. و

2023/05/28 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، الأحد، إن سماء مدينة مكة المكرمة شهدت تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا، للمرة الأولى في عام 2023، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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