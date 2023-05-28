اعتقال 4 متهمين بينهم امرأة بقتل شاب في الحسينية

2023/05/28 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادألقت قوات الشرطة الاتحادية، 4 متهمين بينهم امرأة بجريمة قتل في العاصمة بغداد..



يتبع

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