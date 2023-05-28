لجنة الاستئناف تصدر قراراً يخص عقوبة اللاعب إبراهيم بايش

2023/05/28 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، قراراً بشأن عقوبة اللاعب إبراهيم بايش.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم) أن "لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، لجتمعت وناقشت الطلبَ المُقدم إلى رئيسِ وأعضاء الاتحادِ من قبل لاعب نادي القوة الجويّة إبراهيم بايش بخُصوص قرارِ لجنةِ الاستئناف بالرقم 23 في 27/4/2023 الفقرة الثالثة، والمسطر عليه هامش النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد (القانونيّة إجراء اللازم)، ورأي المُشاور القانونيّ بتاريخ 23/5/2023 (لا مانعَ قانونياً من إحالةِ الطلب على لجنةِ الاستئناف، وحسب نص المادة 133/1 من لائحةِ الانضباط)".

واضاف أنه "بالأخذِ بعينِ الاعتبار درجة مشاركة اللاعب في المُخالفةِ، وحسب المادة 7 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط، وبدلالة المادة 133 الفقرة 1 والفقرة 2 من لائحةِ الانضباط، والخاصة بمُراجعةِ القرارات، ولالتزامِ اللاعب بتنفيذِ العقوبة المفروضةِ، وتقديمه الاعتذار الرسميّ، ولكون العقوبة تأديبيّة أكثر من كونها انتقاميةً، تقرر ((تعديل العقوبة المفروضة على اللاعب إبراهيم بايش، والمُقررة بالإيقاف من اللعب عشر مبارياتٍ حسب قرار لجنةِ الاستئناف رقم 23 في 27/4/2023 الفقرة الثالثة".

واشار الى أنه "تم الاكتفاء بما تمّ إيقافه من المبارياتِ (8 مباريات) بدلاً من (10 مباريات) حسب أحكام المادة 51 الفقرة 2، والإبقاء على الغرامةِ الماليّة والتي قدرها (20000000) عشرون مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط".

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