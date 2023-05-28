ضبط مخدرات وأسلحة واعتدة في ثلاثة أقضية ميسانية

2023/05/28 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأحد، القبض على متهم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومصادرة كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في أقضية المجر والقلعة والكحلاء.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات من لواء المشاة السابع والتسعين تمكنت من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في اقضية المجر والقلعة والكحلاء".

وأشار البيان إلى أن "الواجبات منفصلة نفذت في تلك المناطق بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطنين"، مبيناً انه "تم تسليم المتهم والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

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